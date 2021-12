Judocas do Brasil ficam fora do pódio no 1º dia do Grand Slam de Baku

O judô brasileiro ficou fora do pódio no primeiro dia do Grand Slam de Baku, no Azerbaijão. Nesta sexta-feira, as lutadoras Rafaela Silva (57kg) e Érika Miranda (52kg) até tiveram a chance de faturar o bronze, mas acabaram sendo derrotadas nos confrontos que valiam medalha.

Campeã no ano passado e terceira colocada no ranking mundial, Érika Miranda avançou até as semifinais com vitórias sobre a belga Ilse Heylen (21ª do ranking) por yuko e a espanhola Laura Gomez (23ª) por um shido. Porém, perdeu na luta seguinte para a italiana Odette Giuffrida (12ª) pela diferença de punições. Na disputa pelo bronze, o revés foi para a mongol Bundmaa Munkhbaatar (13ª) com um wazari e um yuko. Assim, a brasileira ficou fora do pódio.

Rafaela Silva, a número 12 do mundo na sua categoria, estreou em Baku com vitória sobre a italiana Maria Centracchio (47ª) por wazaari. Na sequência, ela perdeu para a Tsukasa Yoshida (15ª) e caiu para a repescagem. Aí a brasileira se recuperou ao aplicar uma ippon na israelense Timna Nelson Levy (52ª), se garantindo na luta pelo bronze. Porém, por punição, ela perdeu para a chinesa Tongjuan Lu (48ª) também ficando sem medalha em Baku.

Os outros dois brasileiros, Eric Takabatake e Felipe Kitadai, que competiram nesta sexta-feira em Azerbaijão não conseguiram chegar na disputa de medalha, ambos na categoria até 60kg. Eles, aliás, fazem disputa acirrada por uma vaga na Olimpíada do Rio.

Eric Takabatake, número 12 do mundo, venceu o israelense Artiom Arshamski (43º) e o turco Ahmet Sahim Kaba (35º), mas perdeu para o usbeque Sharafuddin Lutfillaev (8º) e depois na repescagem para o britânico Ashley Mckenzie (22º), que também foi o algoz de Felipe Kitadai, o número 13 do mundo, que havia estreado com vitória sobre o francês Vincent Limare (15º).

O Grand Slam de Baku vai até domingo. Neste sábado, o Brasil vai ser representado no Azerbaijão por Marcelo Contini (73kg), Keleyn Quadros (63kg) e Maria Portela (70kg).

