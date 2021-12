Judocas de 26 estados competem em Lauro de Freitas

O Campeonato Brasileiro Sub-21 de Judô levará ao ginásio do Centro Pan-Americano de Judô, em Lauro de Freitas, Bahia, mais de 300 judocas em busca do pódio nacional. As disputas vão ser neste sábado, 19, e domingo, 20, com entrada livre ao público.

A competição, organizada pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ), em parceria com a Federação Baiana de Judô (Febaju), recebeu 341 pedidos de inscrições de atletas de 26 estados brasileiros. O Brasileiro Júnior é a última etapa nacional que conta pontos para o ranking nacional sub-21 da CBJ.

A disputa distribuirá de 15 pontos, na simples participação, a 180 pontos para o campeão. O ranking nacional é o principal critério de classificação para as próximas etapas internacionais (Áustria e Alemanha) e também para os Campeonatos Pan-Americano e Mundial Júnior desta temporada.

As disputas prometem ser de alto nível técnico com a presença dos principais atletas da classe júnior do Brasil, entre eles os atuais líderes do ranking brasileiro Emerson Silva (55kg/PI), Renan Torres (60kg/SP), Michael Marcelino (66kg/SP) e Jeferson Santos Júnior (73kg/RJ).

Completam o time de líderes de ranking por categorias Luanh Rodrigues (81kg/RJ), Matheus Assis (90kg/RS), Lucas Lima (100kg/SP) e André Soares (+100kg/SP), no masculino.

Entre as mulheres, Amanda Arraes (44kg/RO), Laura Ferreira (48kg/SP), Larissa Pimenta (48kg/SP), Ketelyn Nascimento (57kg/SP), Ellen Santana (70kg/SP), Camila Ponce (78kg/MS) e Beatriz Souza (+78kg/SP) são as que figuram no topo da tabela de classificação.

"Estou confiante e motivado para manter a liderança do ranking. Sigo treinando bastante para atingir o objetivo agora no Brasileiro depois de vencer a Taça Brasil Sub 21", comentou Jeferson Santos Júnior, atleta do Instituto Reação que defenderá a seleção do Rio de Janeiro pela primeira vez em um Campeonato Brasileiro Sub-21.

Para a peso pesado da seleção brasileira e atual número 7 do mundo, Beatriz Souza, a disputa deste final de semana tem um gostinho especial, já que marcará sua despedida do Brasileiro Júnior. "A disputa do Brasileiro pra mim é muito importante, tanto por ser meu último ano de júnior, quanto pelos pontos para o Mundial", revelou a atleta do Esporte Clube Pinheiros e da seleção paulista de judô.

O início dos combates no sábado, está marcado para as 9h e as disputas por medalhas serão a partir das 15h para as categorias super ligeiro, ligeiro, meio leve e leve.

Já no domingo, as lutas começarão também às 9h, mas as disputas por medalhas só acontecerão a partir das 12h. As categorias vão ser as peso meio-médio, médio, meio-pesado e pesado.

