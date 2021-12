Judocas brasileiros disputam Grand prix no Canadá

Os atletas brasileiros de judô participam neste fim de semana do Gran Prix Montreal, no Canadá. A competição começa nesta sexta-feira, 5 e vai até domingo, 7. A etapa vale até 700 pontos no ranking internacional, além de servir como preparação para os Jogos Pan-Americanos e para o Campeonato Mundial de Tóquio, ambos em agosto.

A equipe brasileira é formada pelos atletas Eric Takabatake, Felipe Kitadai, Michael Marcelino, Gabriela Chibana, Sarah Menezes, Eduardo Katsuhiro, Alex Pombo, Eduardo Yudy, Tiago Pinho, Aléxia Castilhos, Mariana Silva, Amanda Oliveira, Samanta Soares, Tiago Pinho, Eduardo Bettoni, Rafael Buzacarini, Leonardo Gonçalves e David Moura.

A competição será aberta, nesta sexta-feira, 5, com as lutas das categorias de 48kg, 52kg, 57kg, 60kg e 66kg. No sábado, 6, lutarão os atletas dos pesos 63kg, 70kg, 73kg e 81kg. No domingo, 7, fechando o evento, será a vez dos judocas dos pesos 78kg, +78kg, 90kg, 100kg e +100kg.

