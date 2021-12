Judocas baianos disputam vagas em seletiva nacional

A Bahia será representada por 48 judocas em seletiva nacional das categorias de base, que garante vaga no mundial em 2015. As disputas serão realizadas no Centro Pan-Americano de Judô (CPJ), em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, a partir desta quarta-feira, 3, e seguem até o próximo domingo, 7.

Além de somar pontos no ranking, a seletiva definirá os representantes brasileiros nos Mundiais Júnior e Juvenil do ano que vem. Ao todo, 25 federações vão participar da competição. Segundo a Confederação Brasileira de Judô (CBJ), os atletas podem se credenciar até esta quarta, das 13h às 17h.

O sorteio das lutas será realizado no Centro Pan-Americano na quarta, às 19h. Em seguida, às 20h30, ocorre o Congresso de Arbitragem.

