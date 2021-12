A judoca turca Ebru Sahin sofreu uma grave lesão no primeiro dia de disputas na etapa de Zangreb, na Croácia, do Grand Prix de Judô, que aconteceu na noite de sexta-feira, 1º. Ela enfrentava a conterrânea Dilara Lokmanhekim quando sofreu um ippon e caiu sobre o braço, gritando de dor.

O público que assistia à luta, e viu o replay no telão do ginásio, ficou chocado com a imagem. Não há informações sobre o estado de saúde da judoca.

Confira o momento da lesão no vídeo abaixo:

Da redação Judoca turca leva ippon e sofre lesão grave; veja vídeo

