Judoca Rafaela Silva está fora das Olimpíadas de Tóquio

O judô brasileiro não vai mesmo contar com Rafaela Silva em Tóquio, no ano que vem. Na tarde desta segunda-feira, 21, a Corte Arbitral do Esporte (CAS) divugou a decisão de manter a punição da atleta, que em 2019 recebeu exlcusão de dois anos do esporte por ter sido pega em um exame antidoping durante os Jogos Pan-Americanos.

Em setembro a defesa de Rafaela tentou conseguir a redução na última instância. Houve um julgamento por videoconferência, e nesta segunda-feira foi manifestada a decisão. A CAS também anunciou que vai retirar as medalhas conquistas pela judoca no mundial do ano passado. Foram dois bronzes, um na disputa individual e outro por equipes.

Rafaela Silva só vai poder voltar a competir em novembro de 2021, alguns meses após os Jogos de Tóquio.

O caso

A judoca brasileira foi pega no exame antidoping com a substância 'fenoterol' durante os jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, em agosto de 2019. Por conta própria, Rafaela Parou de competir em novembro do mesmo ano, ainda antes de ser julgada.

A defesa de Rafaela alegou que ela teve contato com a substância por meio de um bebê que usa medicamentos contra asma.

