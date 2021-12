Judoca que pretendia vaga nas Olimpíadas morre afogado

O judoca Alexandr Jurecka, de 24 anos, morreu afogado no lago de Garda, localizado nas proximidades de Verona, na Itália, neste fim de semana. As informações são do UOL.

A imprensa tcheca confirmou a morte, assim como o site especializado na modalidade, Judô Inside, nesta segunda-feira, 28. O corpo do judoca foi encontrado por mergulhadores da cidade de Trento com o auxílio de submarinos, já durante a madrugada. Eles mergulharam por 85 metros de profundidade até localizarem.

"É um pesadelo do qual você não consegue acordar", lamentou-se um dos amigos do judoca depois de ter a confirmação da morte. O atleta tinha como meta disputar os Jogos Olímpicos Rio-2016. Alexandr venceu duas lutas no Mundial da modalidade, mas não levou nenhuma medalha na categoria com menos de 90 quilos.

