Judoca baiana parou de matar aula depois de praticar esporte

As notas na escola subiram de conceito. O comportamento em sala de aula e em casa, também, após Tailani Souza Almeida, de 12 anos, passar a praticar judô. Há um ano, ela forma o grupo de 140 atletas treinados pelo professor Luís Leal no projeto social Mais Esporte, em Madre de Deus, no Recôncavo Baiano.

Nesse tempo, a menina já disputou os Jogos Escolares Brasileiros (Jeb's), ficando em oitavo lugar na categoria -36kg. Ela conquistou a vaga vencendo cinco lutas na Seletiva. O Brasileiro Sub-13, pelo qual ela competirá hoje, na categoria -38kg, será o segundo desafio em que lutará contra atletas de outros estados.

A competição será domingo, 20, no Centro Pan-americano de Judô (CPJ), em Lauro de Freitas. Uma das 16 integrantes da seleção baiana, Tailani era outra pessoa antes de conhecer o judô.

"Ela recebia queixa dos professores por causa do comportamento. Era muito respondona, não prestava atenção nas aulas", contou a dona de casa Adrineia Souza, mãe de Tailani e de outros cinco filhos, com os quais reside em uma casa simples de um cômodo no bairro Nova Madre de Deus.

Tailani, que confessa ter matado aula várias vezes, relata que gostou do judô mais do que capoeira e boxe, que ela também já praticou, ao ver as amigas Leandra e Sabrina lutando. As duas desistiram, Tailani continua.

Ao integrar a escolinha do projeto, logo descobriu que a permanência era condicionada à mudança de postura. "Não pode brigar na rua, ter nota baixa na escola e faltar aos treinos. Tem que respeitar as pessoas e não dizer palavrão", citou, mostrando ter decorado regras.

Transgredir significa perder a vaga na escolinha e eventos como o Jeb's, no qual estreou também em sua primeira viagem de avião. "Nunca tinha visto as nuvens de cima e tão de perto. Mandaram colocar algodão no ouvido, mas nem precisei", contou a menina, primeira da família a voar.

Para Tailani, o maior desafio agora é se sair bem nas lutas para atrair patrocínio. Por ora, tem ajuda do Bolsa Esporte da prefeitura local. Recebe R$ 500 para a compra de alimentos e materiais esportivos.

Família guerreira

O pensamento de que poderá se tornar campeã mundial tem base na própria família de Tailani, que é considerada guerreira. "Quando eu trabalhava na rua, eles eram pequenos, e os mais velhos Andreza, hoje com 14 anos, e Everton, 17, tomavam conta de Tailani, que agora tem 12, e Wallace 10", contou a mãe da judoca.

Atualmente, Adrineia trabalha em casa e cuida dos menores Suzhan, 6 anos, e Ricllys, 4. Ambos pensam em seguir a irmã judoca. "Quero lutar judô", pediu Ricllys. "Ele nem sabe derrubar o outro, como eu sei", retrucou Suzhan.

Para Adrineia, a luta é grande desde o dia amanhecer. Boa parte de sua rotina é passada em frente ao fogão. "Cozinho todo dia meio quilo de arroz e um quilo de carne ou um frango inteiro. Feijão, faço um quilo e congelo", disse.

As meninas ajudam. Tailani, por exemplo, sabe fazer do almoço ao bolo. Mais participativa após ingressar no judô, ela só fica irritada quando está acima do peso e tem de fechar a boca. Para o Brasileiro, teve de perder cerca de 300 gramas.

adblock ativo