Judoca baiana fala da emoção de lutar pela Seleção

Apesar de ter colecionado conquistas na Bahia, foi no fim de semana passado que a carreira da judoca Mayara Ferreira, baiana de Xique-Xique, deu uma guinada.

Mayara foi chamada de última hora para participar do amistoso Brasil x Itália - evento que inaugurou o Centro Panamericano de Judô (CPJ), no domingo - e venceu a italiana Francesca Posocco na primeira luta da competição. O processo de seleção da atleta, que em condições normais seria através de seletiva, foi bem mais apressado e 'dramático'.

"Ligaram da Federação Baiana de Judô (Febaju) no sábado, dizendo que eu iria substituir Eleudis Valentim (lesionada) no torneio. A sorte é que eu estava treinando, não paro de treinar nunca. Mas tive que emagrecer para a pesagem, perdi 1,2 kg em um dia", contou a judoca.

Além de ter sido a estreia de Mayara pela seleção principal (ela já era reserva da base), essa também foi a primeira luta internacional da atleta.

"Eu já tinha treinado com cubanos, franceses, mas lutar, não, essa foi a primeira vez. Foi emocionante, custou a cair a ficha. Minha cidade está em festa, no domingo estava todo mundo na frente da televisão assistindo à luta. Meus pais nunca tinham me visto lutar", disse.

A jovem disse que foi 'promovida' por conta da competição. "Na verdade, sou faixa marrom. Me promoveram para a preta no domingo, por mérito, aí não precisei fazer exame", confidenciou a judoca, que está de olho na Olimpíada de 2020, em Tóquio. "A convocação para 2016 já foi, agora é ganhar tudo que eu puder para me preparar para a próxima", disse.

Seletiva

Mesmo com o bom desempenho no amistoso, Mayara não vai participar da seletiva, que começa nesta quinta-feira, 4. De acordo com a atleta, isso acontece porque ela fará 21 anos em 2015, e passará para a categoria sênior. No entanto, ela participou dos treinos organizados pela Confederação Brasileira de Judô (CJB), que recebeu federações e a própria seleção italiana. Apesar do novo complexo ter agradado a atletas e comissão técnica dos dois países, os treinos foram realizados no Gran Hotel Stella Maris, e não no CPJ, em Ipitanga, onde acontecerá a seletiva.

O assistente técnico da CBJ, João Gabriel Pinheiro, explicou que a estrutura do centro precisou ser adequada para a seletiva. "São 800 atletas participando das seletivas do sub-18 e sub-21, então precisamos montar uma estrutura grande. E essa estrutura precisa de três, quatro dias para ser montada. A gente transferiu o treino para o hotel, onde estamos hospedados, enquanto a estrutura é montada no Centro Pan-Americano de Judô", completou.

Para a seletiva, o diretor técnico da Febaju, Salvatore Puonzo, acredita que pelo menos quatro atletas baianos têm chance de aprovação. "Temos atletas de ponta participando na seletiva, e a expectativa é sempre boa dentro de casa. Marcel França e Lucas Leite, do sub-18, e Alexandre Lins, do sub-21, têm chance. Gabriele Santos, uma menina do interior do estado, é nossa esperança para o sub-18 feminino", disse.

Avaliação positiva

Ainda que precise passar por uma adaptação logo depois de ser inaugurado, a técnica italiana, Laura Di Toma, foi só elogios ao CPJ. "Na Itália não temos lugares como esse para treinar. Temos um centro olímpico em Roma, mas não é tão grande. Esse espaço não deixa a desejar aos dos outros países e tem capacidade para sediar competições internacionais", disse.

As atletas Debora Sala, Francesca Possocco e Chiara Carminucci gostaram da localização. "Você pode dar um mergulho no mar depois de uma competição puxada", brincaram.

