Judô já tem sua casa na Bahia

A sensação de que a Olimpíada de 2016 chega de vez a Salvador ganha ares de realidade a partir de amanhã, quando as instalações físicas do Centro Pan-Americano de Judô serão entregues à Confederação Brasileira (CBJ).

Construído em 11 meses, o complexo fica na Praia de Ipitanga, em Lauro de Freitas, onde autoridades federais e estaduais, além de representantes da CBJ, participarão da cerimônia de entrega.

O CPJ será a base de treinamentos e competições da seleção olímpica brasileira de judô. Também vai receber equipes de vários países para campeonatos, treinos e aclimatação para Rio-2016.

Mesmo assim, em horários específicos a serem agendados pela CBJ, os atletas baianos e iniciantes terão acesso ao local para treinamento e aperfeiçoa

Segundo o secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Nilton Vascelos, o investimento total no CPJ está orçado em R$ 43,2 milhões.

Desse montante, R$ 18,3 milhões ficaram a cargo da Setre, nos quais estão inclusos os R$ 6 milhões pagos à Arquidiocese de Salvador pela desapropriação de 20 mil metros quadrados da área ocupada pelo CPJ.

Outros R$ 19,8 milhões foram pagos pelo Governo Federal, através do Ministério do Esporte, e R$ 5,1 milhões da CBJ, responsável pelo projeto executivo do equipamento.

"Depois das estruturas relacionadas ao futebol, esse é o mais importante equipamento esportivo que o governo entrega. Teremos na Bahia a capital do judô", afirmou o secretário.

Vasconcelos ressaltou que a iniciativa de inclusão social dos menores no judô partiu da Setre. "É uma contrapartida social. Os jovens estudantes de escolas públicas vão ter a oportunidade de desenvolver melhor o esporte", completou.

Outra expectativa do titular da Setre é que o centro de excelência do judô na Bahia acabe atraindo empresas para promover eventos e emprestar suas marcas como patrocinadoras.

A primeira competição está prevista para 30 de novembro, quando a CBJ programou evento-teste. O Desafio Internacional de Judô reunirá as seleções olímpicas de Brasil e Itália em torneio individual e por equipes.

Durante o evento, atletas baianos e menores iniciantes da rede pública, especialmente de Salvador e Lauro de Freitas, poderão ter acesso ao treinamento com os anfitriões brasileiros e os visitantes italianos. Segundo o dirigente, mesmo nesse período apertado que antecede a Olimpíada será possível adequar o acesso de atletas locais e aprendizes aos treinamentos.

"O local é um centro de treinamento para atletas de alto rendimento. O objetivo prioritário é aclimatar as equipes para 2016 e atender às seleções", ressalvou o diretor executivo da CBJ, Mauricio Santos.

A principal urgência após a entrega das obras físicas pelo governo é mobiliar o complexo. Parte que caberá à própria CBJ, além de contratação de funcionários para o Centro Pan-Americano passar a funcionar.

"A partir desta segunda-feira (28), nossa meta é fazer a implantação imobiliária e estrutural, que contará com 120 profissionais", afirmou Santos. O grupo de funcionários vai trabalhar nas várias áreas do Centro. "Nossa projeção é investir cerca de R$ 12 milhões em equipamentos mobiliários e estruturação", calculou o dirigente.

Estreia na TV

A inauguração do Centro com o evento-teste Brasil x Itália será transmitida, ao vivo, pelo canal pago SporTV. A projeção é de a estrutura estar pronta até o dia 20 de novembro. Segundo a CBJ, o departamento de iluminação do ginásio e a arena multiuso ficaram a cargo do departamento de engenharia da Rede Globo.

