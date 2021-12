Judô: equipe baiana só leva uma medalha no Brasileiro Sub-23

Graças a Mayara Oliveira, judoca da categoria meio-leve, a delegação da Bahia não passou em branco no Campeonato Brasileiro Sub-23, realizado no Centro Pan-Americano de Judô, em Lauro de Freitas, no fim de semana. No sábado, 22, a baiana de Xique-Xique faturou o bronze, única medalha do estado na competição.

"Eu me sinto realmente em casa lutando aqui e não fico mais ansiosa como ficava antes, porque sei que a torcida está do meu lado. Tem quatro meses que eu venho fazendo uma preparação específica para essa competição junto com meu técnico, Maicon França, e é para ele que eu dedico essa medalha. Queria que fosse o ouro mas estou feliz com o bronze também", comemorou Mayara após vencer a catarinense Carolina Leite.

O torneio terminou na manhã de domingo, 23, com as competições de meio-pesado e pesado. A mineira Isadora Pereira, na categoria até 78 kg, e a mato-grossense Priscila Souza, acima de 78 kg, levaram o ouro entre as meninas, enquanto o brasiliense Lucas Brito, até 100 kg, e o paulista Hugo Praxedes, acima de 100 kg, foram os melhores do masculino.

Lucas Brito conseguiu a vitória 'na marra'. Na execução de um golpe que lhe rendeu um yuko contra Gabriel Amaral, de Santa Catarina, ele bateu a cabeça no chão. "Foi o momento mais difícil da luta, porque eu me controlei para não desmaiar e não ser desclassificado. Já fui prata quatro vezes, não conseguia vencer essa competição, mas hoje, apesar de ter batido a cabeça, ela foi o diferencial. Meu psicológico está mais forte e, por isso, vim muito mais motivado", falou após o combate.

A delegação baiana foi a maior permitida pela organização do torneio, e contou com 16 atletas. No entanto, não foi páreo para a de São Paulo e a do Rio de Janeiro, melhores colocadas nas chaves masculinas e femininas, respectivamente. O time do Rio somou dois ouros, uma prata e dois bronzes, enquanto os paulistas terminaram a competição com quatro ouros e três bronzes.

