Judô do Vitória ganha etapa do Baiano em Serrinha

A equipe do Vitória/Faculdade Social da Bahia de judô ganhou a oitava etapa do Circuito Baiano da modalidade, em Serrinha. Lutaram na competição cerca de 400 atletas, nas categorias sub-13, sub-15, sub-18, sub-21 e sênior.

Os lutadores da equipe rubro-negra que ganharam nas suas categorias foram Marcel Melo e Vitória Ribeiro, no sub-18; Rafael Bomfim, Marcel Melo, Luiz Henrique e Caio César, no sub-18; e Maílton Reis, Maicon França, Luiz Henrique e Uelseli Benevidies, entre os competidores com mais de 21 anos.

Agora a equipe do Leão de judô se prepara para o Baiano Absoluto e Por Equipe, que acontece no dia 2 de novembro, no Sesi de Simões Filho. O Vitória luta pelo bicampeonato baiano geral.

