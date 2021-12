Judô conquista primeiro ouro para a Bahia nos JUBs

O judoca Diego Ferreira conquistou nesta quinta-feira, 24, a primeira medalha de ouro para a Bahia nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), que foi disputado no Centro Pan-Americano de Judô, em Lauro de Freitas.

O aluno do curso de pós-graduação em Fisiologia do Exercício na Rede Unigat de Ensino, de Jequié, disputou e venceu por ippon - termo atribuído ao golpe perfeito no judô - todas as quatro lutas, somente nesta manhã.

Para conquista o lugar mais alto, o baiano passou por adversários do Rio de Janeiro, Ceará, Minas Gerais e, na final, o atleta Yuri Lourenço, do Mato Grosso.

Segundo Diego, o fato de estar lutando no seu estado proporcionou muita confiança, motivando-o ainda mais para vencer a competição. Com seis títulos brasileiro na bagagem, ele disputa uma vaga na Olimpíada de Tóquio-2020.

Medalhas na natação

Além da medalha de ouro, a Bahia ainda faturou duas de bronze na natação com a aluna da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, Márcia Santos, e o aluno da Universidade Salvador (Unifacs), Windson Teixeira Filho.

Eles conquistaram o terceiro lugar nas categorias 800 metros livres e 1.500 metros, respectivamente, na piscina olímpica da Bonocô.

Nesta sexta, 25, atletas de judô e natação de todo o País voltam a competir no Centro Pan Americano de Judô e na piscina olímpica da Bonocô, respectivamente e em ambos os lugares a partir das 10h.

