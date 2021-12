'Judô com Elas' promove ação de apoio ao Dia Internacional da Mulher

Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, no domingo, 8, a Federação Baiana de Judô (Febaju) lançou uma campanha com intuito de estimular o empoderamento feminino e combate a situações de desrespeito do cotidiano. O nome da ação é “Judô com Elas” é visa incentivar a luta por igualdade de gênero para além do esporte.

“Nós compreendemos a importância da prática esportiva nessa luta de empoderamento e de luta de direitos. Estamos imbuídos para que essa campanha contribua na reversão de comportamentos e de histórias”, destaca o presidente da entidade, Marcelo Ornelas.

Na Super Etapa de Judô, que acontecerá no dia 14 de março, no Ginásio do Sesi, em Simões Filho, a Febaju realizará atividades em fomento à campanha. A entidade pediu que fosse encaminhado vídeos de até um minuto com uma mensagem de incentivo para novas adeptas da modalidade. Os vídeos serão postados em nossas redes sociais até 31 de março de 2020.

