Judô: Brasileiro Sub-23 começa neste sábado

Além de responsável pela casa, comida e quimono lavado à mão, a judoca Mayara Oliveira, 21, encontra disposição para cursar faculdade de direito e se destacar como a melhor lutadora baiana da categoria sub-23.

Seu nome é um dos destaques do Campeonato Brasileiro da categoria, que será disputado no sábado, 22, e domingo, 23, no Centro Pan-americano de Judô (CPJ), em Lauro de Freitas.

Para esta semana, a judoca conta ter quebrado a rotina de atividades domésticas por conta da competição nacional. "Não tenho cabeça para outras coisas. Só penso na competição", explicou Mayara, confessando que acumulou roupa suja para a semana que vem, após o Brasileiro, no qual luta pela categoria até 52kg.

Na família da caçula Mayara, apenas a mãe, Micélia, não é judoca. A mais nova dos quatro filhos, que pratica o judô desde os 6 anos, se inspira no pai, o ex-atleta Manoel Messias, e nos irmãos mais velhos, Michela, 24, Gilberto, 30, e Michel, 26.

São tantos troféus e medalhas conquistados por eles que foi preciso construir uma estante na extensão de toda a parede da sala da casa da família, em Xique-Xique (BA), para abrigar as peças.

Foi assim que, desde cedo, Mayara aprendeu o que é sacrifício pelo esporte do coração. "Ainda tenho de perder 3 kg porque estou com 55. Meu namorado já está avisado para não aparecer em semana de competição. Perder peso e treinar com fome me deixa mau-humorada, ele sabe", alertou Mayara.

A judoca divide o apartamento com uma colega. Ambas dividem algumas tarefas, como limpar a casa. Por saber cozinhar, Mayara é quem prepara as refeições, além de fazer as compras.

"Vou de buzu para o supermercado. As roupas, inclusive o quimono, lavo à mão porque não tenho máquina. Mas aprendi a organizar o meu tempo para dar tempo de fazer tudo", afirmou ela, que faz as tarefas de casa pela manhã, treina à tarde, vai para a faculdade à noite e estuda até as 2h da madrugada.

Residente em Salvador há 4 anos, a xiquexiquense tem apoio do time do Vitória e da FSBA para pagamento das passagens, hospedagem e alimentação durante as viagens para as competições. A FSBA garante faculdade com bolsa integral à atleta.

O resto, ela corre atrás. "Ser atleta na Bahia é muito difícil. Tem de se virar porque, quando tem patrocinador, nem sempre ele paga salário, como é o caso de Mayara", desabafou o professor de judô Salvatore Puonzo Neto.

16 baianos

Neto é responsável pela academia Associação Judô Nova União, no Stiep, onde Mayara ensaiou alguns golpes, nesta quinta-feira, 20, com o colega Vinicíus Ribeiro da Silva, 19, também atleta do Vitória. Ele está no comando dos 16 atletas baianos que vão competir no Brasileiro.

"Para estudar e treinar, também vou de ônibus, só que eu saio de Simões Filho e moro com meus pais. Casa e comida é por conta deles, mas eu é que lavo meu quimono à mão", contou Vinícius.

Estudante de educação física da FSBA, o jovem atleta precisou consultar o professor para saber o nome dado a quem, como ele, venceu sete vezes o Campeonato Baiano.

"Sou heptacampeão estadual e já fui terceiro lugar no Brasileiro Regional Sub-18", disse, após a breve consulta. Estudante de educação física na mesma faculdade de Mayara, Vinícius também está empenhado em perder peso até o dia das lutas do Brasilerio, que fará pela categoria até 73kg.

Entrada é gratuita

Com entrada gratuita, o Brasileiro Sub-23 reúne 275 atletas de 26 estados, segundo informou a Confederação Brasileira de Judô (CBJ). Mayara e Luis Henrique das Virgens (até 81 kg) são os principais destaques baianos.

A competição conta com os integrantes da seleção brasileira sênior Ricardo Santos Jr (-66 kg), Gabriel Pinheiro (-66 kg), Jéssica Pereira (-52 kg), Daniele Karla Oliveira (-63 kg) e Giovana Silvério (-70 kg). No sábado, 22, ocorrem as primeiras lutas, a partir das 9h30. Após o torneio, parte dos atletas permanece na cidade para treinos do dia 24 a 27.

