Judô brasileiro ganha mais duas medalhas de prata no Grand Prix de Tbilisi

O judô brasileiro encerrou sua participação no Grand Prix de Tbilisi, na Geórgia, com cinco medalhas: três pratas e dois bronzes. Neste domingo, a peso pesado Beatriz Souza (+ 78 quilos) e o meio-pesado Rafael Buzacarini (100 quilos) ficaram com a medalha de prata.

A seleção brasileira já havia conquistado uma prata, com Rafaela Silva (57kg) e dois bronzes, com Nathália Brígida (48kg) e Larissa Pimenta (52kg) na sexta-feira. Além dos medalhistas, Felipe Kitadai (60kg) e Rafael Macedo (90kg) caíram na repescagem e terminaram em sétimo lugar.

Parte do grupo seguirá para a Turquia para lutar o Grand Prix de Antalya no próximo final de semana.

Rafael Buzacarini chegou à Geórgia com um dos cabeças de chave de sua categoria e foi o melhor de sua chave nas preliminares, vencendo todas as lutas por ippon. Primeiro, bateu o ucraniano Danylo Hutsol e, em seguida, superou o francês Cédric Olivar. Na semifinal, Buzacarini forçou três punições ao italiano Giuliano Loporchio para chegar à decisão.

Na última luta, o brasileiro encarou o russo Kazbek Zankishiev em combate definido nas punições. Buzacarini forçou duas ao adversário, mas acabou sofrendo três e ficou com a prata.

Já Beatriz Souza enfrentou a francesa Julia Tolofua na luta pelo ouro. Bia conseguiu impor leve vantagem nas punições (2-0) no início da luta, mas acabou projetada por waza-ari nos últimos segundos.

Para chegar à final, ela venceu a israelense Raz Hershko, Sandra Jablonskyte, da Lituânia, e a francesa Anne Fatoumata, na semifinal.

O peso médio Rafael Macedo, que defendia o título de Tbilisi de 2018, obteve duas vitórias. Na estreia, superou o mongol Puntsagtseren Ganbaatar e nas oitavas derrotou Viktar Kliavusau, da Bielo-Rússia.

Nas quartas, em duelo pan-americano, levou a pior nas punições diante do vice-campeão mundial Felipe Silva Morales, de Cuba. Na repescagem, contra o campeão mundial Nemanja Majdov, da Sérvia, Macedo caiu novamente nas punições (3-2) e ficou em sétimo lugar.

