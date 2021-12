JUBs: baianos estreiam em modalidades individuais nesta 5ª

Uma das principais apostas da Bahia nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) estreia na competição nesta quinta-feira, 24. O judoca baiano Diego Ferreira, que também disputa uma vaga na Olimpíada de Tóquio-2020, entra no tatame na categoria meio-leve (até 66kg).

O primeiro desafio do judoca do município de Jequié será contra Nicolas Santos, do Rio de Janeiro, às 9h, no Centro Pan-Americano de Judô (CPJ), localizado na praia de Ipitanga, em Lauro de Freitas. Diego está em busca da sua primeira medalha nos JUBs.

Na natação, o destaque é Laísa Falcão Uzeda, que volta a competir pelo estado depois de morar fora. Hoje, ela é aluna da Escola Bahiana de Medicina. As competições de nado serão realizadas a partir das 9h desta quinta, na Piscina Olímpica da Bahia, na Bonocô, em Salvador.

Na terça, 22, a Bahia estreou bem no handebol masculino. Em partida disputada no ginásio do Instituto Federal da Bahia (Ifba), no Barbalho, os atletas da Unisba, de Salvador, derrotaram por 29 a 26 a Fabra, do Espírito Santo. Já a equipe feminina da Unisba não teve o mesmo desempenho e foi derrotada por 50 a 10 para as paulistas da Unip.

Até o próximo dia 28

A abertura oficial da etapa final dos JUBs aconteceu na segunda, 21, no Centro PanAmericano de Judô. A programação do JUBs seguirá até o próximo dia 28.

Os jogos são realizados nos equipamentos esportivos de Salvador e de Lauro de Freitas desde a manhã de terça, quando teve o início dos torneios de vôlei, handebol, basquete e futsal. Ao todo, serão disputadas 13 modalidades esportivas durante os sete dias de duração do evento.

A competição, que poderá ser acompanhada pelo público de forma gratuita, volta a acontecer em território baiano após 51 anos. A Bahia participa desta edição dos JUBs com 172 atletas de 21 instituições de ensino universitário.

adblock ativo