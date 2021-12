JUBs: Bahia conquista mais duas medalhas

A Bahia conquistou no sábado, 27, mais duas medalhas nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs). Windson Pinório, da Unifacs, garantiu a medalha de bronze na prova de natação dos 1.500 metros livre. A outra veio com atleta Taiane Berlink, do curso de pós-graduação em Gestão Esportiva da Unigat, de Jequié. Ela assegurou o bronze na prova dos jogos eletrônicos, conhecido como Fifa.

Windson Pinório foi o atleta baiano que obteve maior número de medalha: uma de ouro (400m livre) e duas de bronze (1.500m livre e 800m livre). “O nível dos JUBs é bastante elevado, com participação de grandes atletas da natação brasileira, que já disputaram importantes competições nacionais e internacionais. Essa é a primeira vez que participo de uma edição dos JUBs e estou muito feliz com a conquista das três medalhas”, comemorou.

Já Taiane Berlink, apesar de ser a sua quarta edição dos JUBs, disputou na modalidade de jogos eletrônicos pela primeira vez. Originalmente, ela é lutadora de judô, mas uma lesão no joelho seguida de cirurgia a levou experimentar a modalidade eletrônica.

Karatê, judô, cheerleader (líder de torcida) encerraram suas provas nesta edição dos JUBs na sexta-feira, 25. No sábado, 26, as modalidades de vôlei de praia, natação, Legue of Legends (LOL), acadêmico (disputa de artigos científicos) e basquete 3 x 3 também concluíram a competição universitária.

Ao todo, a Bahia já contabiliza 14 medalhas nos JUBs 2019, sendo duas de ouro, duas de prata e 10 de bronze.

adblock ativo