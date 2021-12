Juazeiro sedia competição dos Jogos Abertos do Interior 2014

O município de Juazeiro, a 514 km de Salvador, sedia a última competição regional dos Jogos Abertos do Interior 2014, entre esta sexta-feira, 31, e domingo, 2. Nesta etapa, equipes de Senhor do Bonfim, Uauá, Paulo Afonso, Juazeiro e Casa Nova disputarão as modalidades de vôlei, futsal, basquete e handebol.

A disputa inclui equipes masculinas e femininas e tem início previsto para as 16h desta sexta, no ginásio de esporte Aloísio Viana. A última competição definirá os campeões que se juntarão aos vencedores das zonais de Itaberaba, Jacobina e Caétite, para disputar a final, em novembro, na cidade de Vitória da Conquista.

Os Jogos Abertos de 2014 vão reunir, até a final, mais de 80 cidades, com participação de cerca de 2.500 atletas de diversas idades. A competição contempla modalidades como boxe, judô, natação, atletismo, tênis de mesa, xadrez e vôlei de praia, além de futsal, basquete e handebol.

O evento é realizado pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) e apoiado por prefeituras que realizam as disputas regionais.

