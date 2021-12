Juazeiro recebe Campeonato Baiano de Ciclismo até este domingo

Segue até este domingo, 21, a etapa única do Campeonato Baiano de Ciclismo Estrada (CRI), disputada no município de Juazeiro. A prova de mountain bike conta com um percurso de 130 km, que será disputado por 250 ciclistas.

A prova da CRI de 10 km acontece neste sábado. No domingo, acontece a prova de estrada, com a largada às 8h e um percurso de 130 km.

O CRI terá as categorias Elite/Master A1/Master A2, Master B1/Master B2, MasterC1/Master C2, Veterano/Open, Iniciante/Júnior, Feminino Elite/Master.

