Juazeiro recebe 35ª edição da Meia Maratona Tiradentes

A 35ª edição da Meia Maratona Tiradentes acontece no dia 28 de abril, em Juazeiro. As inscrições podem ser feitas até o dia 23, nas categorias de 21 km e 5 km, com limite de 600 participantes. A taxa é de R$ 60.

>> Confira aqui o regulamento completo

Os vencedores das categorias masculino e feminino levam pra casa R$ 3.700. Já o segundo lugar fatura R$ 2.700, e o terceira ganha R$ 1.900. A competição faz homenagem ao mártir da Inconfidência Mineira, Joaquim José da Silva Xavier. Além da premiação para os primeiros colocados, todos os atletas que cruzarem a linha de chegada de forma legal receberão medalha de participação.

As inscrições devem ser feitas no site da Meia Maratona. Atletas de outros municípios deverão fazer sua inscrição em depósito identificado no Banco do Brasil (Agência 0069-8, C/C nº 66225-9), em nome da Meia Maratona Tiradentes, e anexar o comprovante de pagamento na aba de anexos da ficha de inscrição.

