Juazeiro, Feira e Senhor do Bonfim têm jogos decisivos

Inaugurada na quarta-feira, com o empate sem gols entre Bahia de Feira e Vitória da Conquista, em Feira de Santana, a fase de quartas de final do Bainão tem mais três jogos neste domingo, 15.

Além dos embates envolvendo Bahia e Vitória, há encontro de 'medianos' em Juazeiro, às 16h. No Adauto Morais, a Juazeirense, quinta colocada na primeira fase, recebe a Jacuipense, que ficou na quarta colocação na etapa inicial do campeonato.

As duas equipes já se enfrentaram nesta edição do Estadual, mas em Pituaçu, com Vitória da Juazeirense por 2 a 1. No entanto, o time não atravessa sua melhor fase, já que não balança a rede há três jogos. Por outro lado, a Jacuipense pode se gabar de manter invencibilidade de cinco partidas. Só perdeu na competição para o próprio Cancão de Fogo, na estreia.

Torneio da Morte

A abertura do mata-mata do rebaixamento terá jogos em Senhor do Bonfim (Jacobina x Serrano) e Feira (Feirense x Catuense), às 16. Os visitantes têm a vantagem de decidir em casa e de se salvar com resultados equivalentes.

adblock ativo