Juazeirense visita o América-RN e tenta vaga inédita na Série C

A Juazeirense enfrenta o América-RN fora de casa, neste domingo, 13, às 16h, com grandes chances de entrar para história como primeiro time do interior baiano a subir para a Série C do Brasileirão. Depois de golear o Dragão por 3 a 0, em Juazeiro, o Cancão de Fogo entra em campo podendo perder por até 2 gols de diferença que se classificará para as semifinais e conquistará a vaga na Série C de 2018.

Em situação confortável na Arena Parque das Dunas, a equipe baiana viajou a Natal sendo orientada a manter o foco e a cautela já que a vaga ainda está indefinida. Devolvendo o placar, o Dragão decide a classificação nos pênaltis. Com mais de três gols de diferença, avança.

“Vai ser um jogo muito difícil, com calor humano muito grande a favor do América. Nós não estamos tranquilos. Estamos trabalhando, respeitando muito o América e sua história. Conseguimos fazer o placar, porém está tudo em aberto ainda”, afirmou o técnico Carlos Rabelo.

Sem desfalques para o duelo, o comandante da Juazeirense conta ainda com o fato de sua equipe jogar bem fora de casa. Até agora são quatro empates e uma vitória, 11 gols marcados e dez contra. “Precisamos saber ocupar os espaços, marcar bem e suportar a pressão do América”, definiu Rabelo.

Presidente do clube, o deputado estadual Roberto Carlos pede à equipe humildade e disciplina. “A gente vai com cautela, o jogo é difícil mas são 11 contra 11”, ponderou, acrescentando que o objetivo número 1 projetado para este ano é a classificação. Evitando dar qualquer palpite sobre o jogo, o dirigente lembrou que a sua equipe conseguindo o acesso fará história no futebol baiano. “Pernambuco, Ceará são locais que têm uma 3ª ou 4ª força no futebol brasileiro, a Bahia, não”, disse.

Roberto Carlos lembrou ainda que a campanha da Juazeirense na Série D será suficiente para a equipe somar pontos para subir posições e confirmar-se como a 3ª melhor da Bahia no ranking nacional. Atualmente é a 94ª no site da CBF, atrás do Vitória da Conquista (89ª), Bahia (21º) e Vitória (20º).

Estratégia

No comando de um time que marcou gols em todos os jogos fora de casa, o técnico Carlos Rabelo traçou sua estratégia para sair com a classificação da Arena das Dunas. “É subir a marcação, marcar o América em seu campo para deixar essa bola deles bem distante do nosso gol. Consequentemente, ficaremos próximos do gol do adversário também”, concluiu.

Mesmo na expectativa de um jogo tenso e de pressão adversária, Rabelo armou um esquema de adiantar seus jogadores. “Se esperarmos muito aqui atrás vamos atrair o América e isso não é bom”, justificou o técnico, que não descarta a possibilidade de explorar uma boa jogada para balançar as redes do Dragão e levar o rival ao desespero.

“Fizemos gol em todas as partidas e não perdemos nenhum jogo fora de casa, mas isso não pode levar como propriedade e sim como lição. A equipe da gente não pode ser surpreendida”, alertou.

América pressionado

Com a pressão toda de seu lado pelo resultado, o técnico adversário, Leandro Campos, trabalhou ao longo da semana de portões fechados.

O resultado esperado para os treinos misteriosos é ter encontrado uma forma de surpreender os baianos. “Essa vantagem ainda pode ser revertida. Testamos novas formações táticas. Temos baixas e dúvidas e só vamos definir a equipe no dia do jogo”, comentou o técnico. Durante a semana, Campos também apelou pelo reforço do 12º jogador, que comprou ingressos ao preço de R$ 25 até R$ 80 para o estádio, que tem capacidade para 31.375 torcedores.

