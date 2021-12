A Juazeirense se despediu de maneira honrosa da Copa do Brasil. Na noite desta quinta-feira, 5, diante de um dos principais clubes do país, o Santos, o Cancão de Fogo venceu por 2 a 0 e aumentou para 11 jogos a sequência invicta como anfitrião, no Adauto Moraes. No mata-mata nacional, somou três vitórias e um empate em casa.

Da Redação Juazeirense vence Santos, aumenta série invicta, mas é eliminado

O placar não foi suficiente para a classificação para as quartas de final porque, na semana passada, no jogo de ida, o Peixe aplicou 4 a 0 no time baiano.

No entanto, não há o que lamentar. A Juazeirense fez a melhor campanha da história de um time baiano – exceto Bahia e Vitória – na Copa do Brasil e, ao ir passando de fase, acumulou um total de R$ 5,635 milhões em premiação.

