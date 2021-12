Juazeirense vence Sampaio Corrêa na Copa do Nordeste

O primeiro triunfo da Juazeirense no Nordestão veio na noite desta quarta-feira, 22, em grande estilo: o Cancão de Fogo venceu o Sampaio Corrêa por 3 a 0, no Adauto Moraes, devolvendo a derrota por 2 a 1 em São Luís na semana passada.

O atacante Robert foi o destaque, ao marcar os dois primeiros, e Emerson Bahia completou a goleada. Com isso, a Juazeirense deixou a lanterna do Grupo C, mas segue a quatro pontos dos líderes, Sport e River-PI.

No dia 2 de março, o Cancão enfrenta o Jacuipense fora de casa pelo Baiano.

