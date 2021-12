Juazeirense vence o Náutico por 2 a 0 na Série C

A Juazeirense se recuperou da goleada sofrida para o Atlético-AC na última rodada ao bater, no sábado, 19, o Náutico por 2 a 0 no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, pela 6ª rodada da 1ª fase do Grupo A da Série C do Brasileirão.

Jussimar e Victor Sapo fizeram os gols do Cancão na partida. Com o triunfo, a Juazeirense chegou aos nove pontos e ocupa a 4ª posição da chave.

