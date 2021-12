Juazeirense vence o Asa e assume liderança do grupo na Série D

A Juazeirense entrou em campo mais uma vez, neste domingo, 13, pela Série D do Brasileirão 2021. Após empatar na estreia diante do Itabaiana, fora de casa, em 1 a 1, chegou a vez de receber o Asa/AL no Adauto Moraes.

O técnico Carlos Rabello foi obrigado a mexer no time titular. Clebson, Eduardo, Thauan, Kanu e Mineiro ficaram de fora do jogo. O time que começou o jogo foi: Rodrigo Calaça, Guilherme Lucena, Jamerson, Wendell e Daniel; Waguinho, Sapé, Patrik; Waldir, Kesley e Tony Galego.

Com a bola rolando, a Juazeirense mostrou força dentro dos seus domínios e pressionou a equipe alagoana. O setor ofensivo do Cancão criou boas oportunidades, mas não conseguiu abrir o placar da partida. Waldir, camisa 11, teve duas chances e quase mexia no placar.

Na segunda etapa, com Nino no lugar de Tony Galego, a Juazeirense foi mais incisiva no ataque, continuou a pressão pra cima do adversário e de pênalti, aos 11 min, Patrik marcou e fez 1 a 0 para o time da casa. O Cancão continuou mandando no jogo e aos 25 min, o treinador Rabello tirou Waldir e colocou Ian, que no minuto seguinte, no seu primeiro toque na bola marcou 2 a 0.

A partir daí o Cancão controlou o jogo e conseguiu a sua primeira vitória na competição, o que assegurou a liderança de seu grupo.

O time terá a semana inteira de treinamentos, para no próximo sábado enfrentar o Bahia de Feira, na Arena Cajueiro.

