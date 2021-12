Juazeirense vence nos pênaltis e avança na Copa do Brasil

Na Arena Pantanal, a Juazeirense fez história na quarta-feira, 27, ao carimbar sua classificação para a 2ª fase da Copa do Brasil, batendo nos pênaltis o Cuiabá, após perder no tempo regulamentar por 1 a 0, mesmo placar do jogo de ida.

O triunfo proporcionou ainda um outro feito para o futebol baiano, que assim tem 100% de seus times na competição (Bahia, Vitória, Vitória da Conquista e Juazeirense) classificados à 2ª fase da disputa.

Nas penalidades, a Juazeirense converteu todas as suas cobranças, ao passo que o Cuiabá mandou uma delas para fora, com Joílson. O próximo adversário do Cancão de fogo sai do vencedor do duelo Botafogo-RJ x Coruripe-AL.

