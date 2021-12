Juazeirense vence em seu 1º jogo na Copa do Brasil

Na reinauguração do estádio Adauto Moraes nesta quarta-feira, 6, com 1.930 pagantes em Juazeiro, a equipe da Juazeirense deu alegria à torcida local e ganhou ânimo extra para o duelo com Vitória, domingo, 10, também na praça repaginada, pelas semifinais do Baianão.

Diante do Cuiabá, ganhou por 1 a 0 em sua estreia histórica na Copa do Brasil. O tento do triunfo foi anotado por Ricardo Braz, aos 17 minutos do primeiro tempo. Ele completou de cabeça uma cobrança de escanteio e a bola - segundo a interpretação do árbitro - ultrapassou a linha depois de bater no travessão e no gramado.

Agora, o Cancão de Fogo volta a campo pelo torneio nacional no dia 27 de abril (uma quarta-feira), às 21h30, na Arena Pantanal. O resultado desta quarta lhe garante uma excelente vantagem, pois não foi vazado em seus domínios. Assim, se marcar no Mato Grosso, avança à próxima fase mesmo se for derrotado por um gol de diferença.

