Juazeirense recebe Botafogo pela Copa do Brasil nesta 5ª

Nesta quinta-feira, 12, às 19h15, um quarto time baiano entra em campo pelo jogo de ida da 2ª fase da Copa do Brasil. Embalado pela conquista do 3º lugar no Estadual e pela vaga na Copa do Nordeste no ano que vem, a Juazeirense encara o Botafogo no Adauto Moraes.

Eleva também a autoestima do Cancão de Fogo a fase do atacante Nino Guerreiro, artilheiro do Baianão com seis gols. "A confiança dos atletas está muito elevada, o que ajuda na tomada de decisões. Esse jogo é um grande passo para a equipe", disse o técnico Evandro Guimarães.

Foram colocados 5 mil ingressos à venda, sem divisão entre as torcidas, e ao preço único de R$ 50. Até o começo da noite desta quarta, 11, 1,8 mil já haviam sido vendidos.

Na 1ª fase, a Juazeirense eliminou o Cuiabá nos pênaltis, após dois resultados iguais de 1 a 0. Em relação ao time que empatou em 1 a 1 com o Fluminense de Feira, pelo Baianão, o comandante do Cancão terá o reforço do meia Gian Lucas e do atacante Toni Galego, que não haviam sido inscritos no Estadual.

Meta

Guimarães diz que o objetivo do Cancão não é apenas aproveitar a chance de enfrentar um gigante do futebol brasileiro em casa como também no jogo de volta, em Duque de Caxias, marcada para o próximo dia 19: "Nossa ideia é fazer um bom jogo, desfrutar de um grande espetáculo. O Botafogo é uma equipe de Série A, mas temos a nossa casa como grande trunfo".

O Fogão, que empatou em 1 a 1 no domingo com o Vasco e perdeu o Carioca, vai para o jogo com time completo. O técnico Ricardo Gomes ainda recebeu o reforço do lateral esquerdo Victor Luís, ex-Palmeiras, contratado após o Estadual. O Alvinegro foi recebido com festa nesta quarta em Petrolina, onde desembarcou.

