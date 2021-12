Juazeirense precisa vencer Botafogo para garantir vaga

Antes de iniciar a Série D, a Juazeirense volta a campo nesta quinta-feira, 19, no confronto de volta contra o Botafogo, pela 2ª fase da Copa do Brasil. Depois da derrota por 2 a 1, o Cancão de Fogo precisa vencer por dois gols de diferença ou por um gol, desde que faça pelo menos três tentos. A bola rola em Duque de Caxias a partir das 21h30.

Logo depois da partida na semana passada, o técnico Evandro Guimarães anunciou sua saída da Juazeirense para disputar a Série C com o Salgueiro, de Pernambuco. Para tentar a classificação no Rio de Janeiro, o auxiliar Janílson Silva vai comandar o time.

Em campo, Silva não anunciou a escalação que vai entrar em campo no Los Larios, mas deve ter mudanças em relação a equipe que perdeu no Adauto Moraes. Na defesa, Paulo Henrique deve assumir a vaga de Emerson e, no ataque, Toni Galego briga por vaga com Sassá.

Eleito melhor goleiro do Baiano de 2016, Tigre afirmou que acredita na classificação da equipe baiana. "Contra o Cuiabá decidimos nos pênaltis e avançamos, quem sabe não conseguimos isso de novo? Eu estou treinando forte e preparado".

Desfalques

Nesta temporada, o Botafogo vem sofrendo com lesões em seu elenco. Na partida em Juazeiro, foi a vez do goleiro Jefferson, que fez cirurgia no braço nesta quarta, 18, e vai ficar cerca de três meses de fora. Seguem de fora do time por lesão o zagueiro Joel Carli, o lateral Diogo Barbosa e o volante Aírton. O vencedor do confronto vai encarar o Bragantino na 3ª fase.

