Juazeirense precisa quebrar tabu para não cair pra 4ª divisão

A Juazeirense terá que realizar uma missão quase impossível no próximo final de semana para se salvar do rebaixamento à Série D do Campeonato Brasileiro de 2019. O Cancão de Fogo precisa vencer o Botafogo-PB fora de casa, fato inédito para o time baiano na disputa da Série C do Brasileirão.

Em oito partidas atuando longe do estádio Adauto Moraes na competição nacional, o time de Juazeiro obteve apenas dois empates e amargou seis derrotas. Com 18 pontos, na penúltima colocação do Grupo A da Série C, a Juazeirense precisa quebrar este tabu e conquistar o primeiro triunfo como visitante no torneio.

Pra piorar a situação, o Cancão de Fogo, além de vencer, tem que torcer por um tropeço do Globo-RN, seu principal adversário na luta contra o rebaixamento. A equipe potiguar precisa ser derrotada pelo Confiança, em Aracaju, para o sonho da Série C permanecer vivo para o time baiano.

Juazeirense e Botafogo-PB entram em campo neste sábado, 11, às 19h30, no estádio Almeidão, pela 18ª e última rodada da Série C. Todas as partidas desta rodada serão disputadas no mesmo dia e horário e vão definir os classificados à próxima fase do torneio e os rebaixados à 4ª divisão do próximo ano.

Desfalque

A Juazeirense terá um importante desfalque para a partida decisiva diante do Botafogo-PB. O volante Waguinho recebeu o terceiro cartão amarelo no empate com o Santa Cruz e terá de cumprir suspensão automática na última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Já o zagueiro Eron ainda se recupera de lesão e é dúvida para o jogo. A delegação do Cancão de Fogo embarca para João Pessoa na manhã de quinta-feira, 9, onde enfrenta o Belo.

adblock ativo