Juazeirense poupa cinco atletas para duelo com Santa Cruz

Numa maratona de jogos, entre Baianão e Copa do Nordeste, e sem casa fixa, a Juazeirense decidiu poupar cinco jogadores para a partida desta quarta-feira, 23, às 21h45, no Arruda, contra o Santa Cruz, pela 3ª rodada do regional.

Após sua primeira vitória no ano, contra o Feirense, no último domingo, o Cancão não relacionou Ebinho, Naldo e Wanderson, que vão aprimorar a forma durante a semana, e os zagueiros Rodrigo e Emerson, poupados devido ao excesso de jogos.

O Santa Cruz é o segundo do Grupo C no Nordestão. A Juazeirense está em terceiro.

