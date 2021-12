Juazeirense perde segundo jogo seguido e se complica

Tentando se reabilitar da derrota sofrida na estreia, a Juazeirense recebeu, no domingo, 5, o Sport, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste. O encontro entre as equipes do Grupo C terminou com vitória, nos acréscimos, dos pernambucanos: 1 a 0.

Com o resultado, o time de Juazeiro deixou de conquistar seu primeiro ponto na competição. Agora o Cancão de Fogo segue na lanterna do grupo. Já o Sport, com 100% de aproveitamento, chega a seis pontos, no topo da tabela, mas fica em 2º, atrás no saldo de gols para o Ríver-PI.

Na próxima rodada a Juazeirense vai até o Maranhão, onde pega o Sampaio Corrêa, no Castelão, domingo, às 18h (da Bahia). Já o Sport recebe o River-PI, sábado, às 17h15.

O jogo

Nos primeiros minutos, mesmo com a Juazeirense não apertando a marcação, o Sport demonstrou muita dificuldade em sair jogando e criar boas tramas ofensivas. Faltavam opções para tabelas e triangulações e os dois times abusavam dos lançamentos longos – a maioria sem sucesso.

Aos 36 minutos, uma grande polêmica: Geovane Coité invadiu a área, foi puxado por Durval e caiu. O árbitro não viu pênalti no lance e mandou seguir. Passado o lance, o Cancão cresceu na partida e teve a grande chance de abrir o placar quando o lateral-direito Nem soltou a bomba de fora da área para grande defesa de Magrão. O mesmo Nem ainda teve outra chance, em chute rebatido pelo arqueiro do rubro-negro de Recife.

No fim da primeira etapa, pressão do Sport. O goleiro Tigre precisou operar dois milagres, em sequência, para salvar a Juazeirense de ir para o vestiário em desvantagem no placar. O primeiro tempo terminou com sufoco do Leão da Ilha, mas teve leve superioridade dos donos da casa. O Cancão finalizou oito vezes, enquanto o Sport chutou apenas três vezes.

Já na etapa final, houve maior equilíbrio e o jogo ficou mais franco, com mais jogadas de ataque. Mesmo assim, o empate persistiu até os últimos segundos. O único gol só surgiu já nos acréscimos, quando Fábio recebeu passe de Diego Souza e, sem goleiro, mandou para o fundo das redes. Triunfo que garante a invencibilidade do Leão e mantém a Juazeirense sem vitórias.

*Estagiário sob supervisão do editor-coordenador Luiz Teles

