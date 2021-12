Juazeirense perde para Botafogo, mas garante jogo de volta

A Juazeirense esteve perto, de maneira até injusta, de ser eliminada logo na partida de ida da 2ª fase da Copa do Brasil. Após estar perdendo por 2 a 0 para o Botafogo-RJ, o time baiano reagiu e reduziu a vantagem carioca para 2 a 1, nesta quinta-feria, 12, no estádio Adauto Moraes, garantindo o jogo de volta, no Rio de Janeiro.

Os dois times voltam a se enfrentar na próxima quinta, 19, no estádio Los Larios, em Duque de Caxias (RJ). Por conta dos gols fora de casa como critério de desempate, somente um triunfo por dois gols de diferença ou um 3 a 2 (ou mais) darão à Juazeirense a oportunidade de encarar o Bragantino, que eliminou o Avaí.

Já o Botafogo, antes do duelo da semana que vem, de volta à Série A, enfrenta o São Paulo, domingo, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Jefferson, que deixou o campo no início do segundo tempo, com um desconforto no braço, será avaliado para saber se joga.

O jogo

O início de jogo deu a impressão de que o Botafogo garantiria com facilidade a classificação antecipada. Com três atacantes em campo - Salgueiro, Sassá e Neilton -, o time se lançou à frente e criou boas oportunidades. A primeira foi com Emerson Silva, após cruzamento. O zagueiro cabeceou forte, mas em cima do goleiro Tigre.

Aos 9, conseguiu furar o bloqueio baiano. Após falha da defesa, Neilton aproveitou o vacilo e chutou na saída do goleiro: 1 a 0. O gol fez o time relaxar por uns minutos, com o crescimento do Juazeirense. Nino Guerreiro era quem causava mais perigo para a defesa. Em uma delas, cavou uma falta cobrada por Alex Travassos, que assustou Jefferson.

Susto tomado, os cariocas reagiram e recuperaram o controle da partida. Sassá quase ampliou, em chute forte dentro da área. No início do segundo tempo, o gol da tranquilidade. Salgueiro levantou na área, Leandrinho desviou e Emerson Silva completou de cabeça, aos três minutos: 2 a 0.

Bota com problemas

O gol garantia a classificação, mas os problemas começaram. Com um desconforto no braço, o goleiro Jefferson foi substituído por Helton Leite. Foi a chave para o gol. Em chute sem força, Alex Travassos cobrou falta e viu o goleiro falhar: 2 a 1, aos 22 do segundo tempo.

Motivado pelo gol, o Juazeirense quase empatou, com Alex Travassos e Tony Galego, mas dessa vez Helton Leite conseguiu impedir e segurou a vitória carioca.

