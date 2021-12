Juazeirense pega o River-PI na estreia do Nordestão

A Juazeirense, um dos três times baianos na disputa pela Copa do Nordeste, estreia nesta quinta-feira, 26, contra o River-PI. O duelo será realizado no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, no Piauí, às 20h30, pelo Grupo C da competição. Além do Cancão, Bahia e Vitória são os outros representantes do estado.

A delegação chegou em Teresina na manhã desta quarta, 25, e pela tarde faz o último treino antes da partida. O técnico Barbosinha já definiu os relacionados para o confronto, entre eles está o lateral-esquerdo Ávine, ex-Bahia, que deve começar como titular, assim como o atacante Júnior Chicão.

No domingo, 29, às 16h, o Cancão pega o Vitória no estádio Adauto Morais, em Juazeiro, pela estreia do Campeonato Baiano.

Relacionados

Goleiros: Tigre e Bruno.

Laterais: Nem, Marquinhos, Elton Lira e Ávine.

Zagueiros: Emerson, Braz, Michel e Júnior Gaúcho

Volantes: Waguinho, Patrik, Capone, Alisson Guirra e Jean Carlos

Meia: Everlan

Atacantes: Júnior Chicão, Diego Ceará, Sassá, Danilo Bala

