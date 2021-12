A Juazeirense foi guerreira na noite desta quinta-feira, 19, mas terminou eliminada da Copa do Brasil pelo Botafogo, no Rio de Janeiro, O Cancão de Fogo, que já havia perdido o jogo de ida, em Juazeiro, por 2 a 1, voltou a ser derrotada por 1 a 0, mas lutou durante os 90 minutos e criou chances até de vencer o duelo em Duque de Caxias.

Da Redação Juazeirense luta, mas é eliminada pelo Botafogo

O gol do Fogão foi marcado somente aos 41 minutos do segundo tempo. O lance teve como protagonistas dois atacantes, que haviam entrado na etapa final. Ribamar cruzou e Neilton complementou com categoria para abrir o placar.

Após o tento, a Juazeirense se abalou e praticamente não opôs mais resistência. O time carioca chegou a criar três boas oportunidades. Contudo, errou as finalizações.

Na terceira fase da Copa do Brasil, o adversário do alvinegro será o Avaí. Já o Cancão de Fogo terá de esperar até 12 de junho para a estreia contra o Icasa, na Série D.

adblock ativo