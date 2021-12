Juazeirense inicia mata-mata das semifinais contra o Globo-RN

A Juazeirense recebe a visita do Globo-RN no estádio Adauto de Moraes neste sábado, 19, às 18h30, para o primeiro duelo do mata-mata de um total de 120 minutos pelas semifinais do Campeonato Brasileiro da Série D. Na outra partida semifinal, no domingo, 20, às 19h, o Atlético-AC enfrenta o Operário-PR, no estádio Florestão, em Rio Branco.

“Essas quatro equipes que estão disputando as semifinais têm mérito para estar aqui e todas elas iniciam com 25% as chances de disputar a final”, analisou o técnico da Juazeirense, Carlos Rabello. Sob seu comando, o Cancão de Fogo eliminou o América-RN na fase anterior e agora tem o desafio de passar pelo também potiguar Globo.

Dono da melhor campanha no torneio, o Globo tem 27 pontos (9 vitórias e 3 derrotas), com 17 gols pró e 7 sofridos. Equipe que menos perdeu, mais empatou e menos venceu, a Juazeirense é 4ª colocada entre os semifinalistas, somando 4 vitórias, 7 empates e uma derrota (marcou 18 gols e sofreu 13).

“Nosso grupo é coletivo, não tem destaque individual. É muito forte na marcação, muito unido e foi isso que determinou o nosso acesso”, ponderou Rabello, que treinou a equipe para tentar fazer um bom resultado em casa. Buscar a vitória pelo maior placar possível, de preferência sem tomar gols, será o melhor presente para a torcida juazeirense no estádio. É lógico que nós vamos tentar ganhar, mas cada jogo tem a sua história. Vamos tentar, mas não significa que vamos conseguir”, disse.

Equipe sem baixas

A Juazeirense conta com a equipe completa e os jogadores recuperados da desgastante partida de domingo, em Natal, contra o América-RN. Pior para o Globo-RN, que enfrentou o Fluminense de Feira na quarta-feira, empatando em 1 a 1, em sua primeira partida pela fase classificatória do Nordestão-2018.

Os visitantes tiveram apenas três dias entre uma partida e outra, fato que se repetirá na semana que vem, quando voltará a enfrentar o Flu, em casa, na quarta-feira. Depois, no domingo, a Juazeirense, também em seu estádio. “Vai existir um desgaste por eles jogarem antes contra o Fluminense, mas vão se recuperar. Essa situação de desgaste acaba não significando muita coisa”, minimizou o técnico do Cancão, que espera uma partida difícil, depois de ter analisado vídeos de partidas disputadas pelo adversário.

“Vi alguns jogos do Globo, conheço alguns jogadores deles, já trabalharam comigo. Renatinho Potiguar, que era lateral e virou meia, e o zagueiro Negretti são jogadores de qualidade. Como tudo hoje é fácil, eu sei que eles sabem de nós também”, finalizou o treinador.

Juazeirense x Globo-RN - 1º jogo da semifinal da Série D do Campeonato Brasieliro

Local: Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro (BA)

Quando: Sábado, 19, às 18h30

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim

Assistentes: Pedro Jorge S. de Araujo e Lennon Mccartney Farias (trio de Alagoas)

Juazeirense - Tigre, Capone, Emilio, Silvio, Deca e Waguinho, Junior Gaucho, Juninho, Tardelli e Alex Sandro; Salatiel e Nen Pesqueira. Técnico: Carlos Rabelo.

Globo-RN - Dasaev, Ângelo, Negretti, Jamerson e Renatinho Carioca; Reinaldo, Tiago Lima, Érick e Renatinho Potiguar; Gláucio e Denis. Técnico: Luizinho Lopes.

