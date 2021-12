Juazeirense inicia duelo com o Salgueiro na Pré-Copa do Nordeste

Terceiro colocado no Campeonato Baiano, a Juazeirense ganhou o direito de disputar a fase Pré-Copa do Nordeste, para brigar por uma vaga na competição regional do próximo ano. Para chegar lá, no entanto, precisa passar pelo Salgueiro.

A vaga será decida em dois confrontos, e o primeiro acontece nesta quarta-feira, 18, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, às 20h30. A decisão fica para 25 de abril, em Pernambuco.

A única dúvida para o jogo de logo mais é a presença de Salatiel, que sentiu o músculo adutor e está em observação.

