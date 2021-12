Juazeirense estreia novo técnico contra Flu de Feira

A derrota diante do Jacuipense, na última rodada do Baianão, acendeu o sinal de alerta na Juazeirense. O revés custou o emprego do técnico Paulo Salles, que deu lugar a Carlos Rabello, terceiro comandante só neste ano.

É nesse clima de mudança que o Cancão recebe neste domingo, 5, o invicto Fluminense de Feira, às 16h, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.

Quem também joga na rodada é o Bahia de Feira, que enfrenta o Galícia, às 16h, no Joia da Princesa. A rodada acaba apenas no próximo domingo, 12, com o Flamengo de Guanambi visitando o Jacuipense.

