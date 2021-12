Juazeirense estreia contra Cuiabá-MT na Copa do Brasil

Na reabertura do Adauto Moraes após reformas de infraestrutura, a Juazeirense faz sua estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira, 5, contra o Cuiabá-MT, a partir das 20h30 (da Bahia). Completando dez anos, o Cancão de Fogo conseguiu avançar para três semifinais em cinco anos na elite do Baianão e também estreou na Copa do Nordeste nesta temporada.

Depois de jogar longe de sua torcida a 1ª fase do Baiano e no Nordestão, a Juazeirense finalmente retorna à sua cidade natal. Além da troca do criticado gramado, o Adauto Moraes passou por reformas nas cabines de imprensa, e vestiários de árbitros e atletas.

"Agora é trabalhar duro para estrear em casa com uma vitória numa competição até então inédita para o nosso clube", afirmou o presidente do clube, Roberto Carlos.

Somente para a Copa do Brasil, o Cancão de Fogo contratou dois atletas do futebol baiano. O meia Gean, que estava no Galícia, e o atacante Toni Galego, ex-Jacobina, são reforços para o confronto desta quarta. Quem volta de lesão é o artilheiro Nino Guerreiro, que já marcou quatro gols no Baiano e conhece bem o Cuiabá.

Na temporada passada, o atacante marcou 14 gols pelo Dourado, sendo campeão estadual e da Copa Verde. "Vamos enfrentar uma equipe bem organizada taticamente, que vem crescendo muito", comentou Nino. O Cuiabá vem sofrendo com lesões e não deve contar com os volantes Bogé e Fabricio e o meia Geovani para a partida.

Quem avançar para a 2ª fase, vai encarar o vencedor do confronto entre Botafogo-RJ e Coruripe-AL.

Crescimento

Com apenas 10 anos de fundação, a Juazeirense vem se destacando no cenário baiano nos últimos anos. Na disputa de cinco edições da elite do Baianão, o Cancão de Fogo foi para três semifinais: em 2013, no ano passado e nesta temporada - enfrenta o Vitória , neste domingo, novamente ao lado de sua torcida.

Em relação à equipe que caiu diante o Bahia na semifinal de 2015, o time de Juazeiro manteve sete atletas no elenco. "Os jogadores que ficaram tiveram a responsabilidade de passar para os que chegaram o objetivo da Juazeirense. Foi uma combinação perfeita", afirmou o goleiro Tigre, que permaneceu no gol da Juazeirense.

Assim como no campeonato profissional, o Cancão de Fogo está nas semifinais do Baiano Sub-20 e também vai encarar o Vitória, neste sábado. Desde 1982, quando o Atlético de Alagoinhas levou o título, Bahia e Vitória são campeões nesta categoria.

Tricampeão Estadual

Fundado em 2001, o Cuiabá venceu os últimos três estaduais, somando seis no total. Com o título da Copa Verde, o Dourado vai fazer sua estreia internacional esse ano, na Sul-Americana.

