Juazeirense encara Náutico para reagir na Série C

A Juazeirense tem mais uma oportunidade de reagir na Série C do Campeonato Brasileiro e buscar a classificação para a próxima fase. Neste sábado, 19, no Adauto Morais, o time recebe o Náutico, vice-lanterna do Grupo A, às 16h.

Com seis pontos conquistados em cinco partidas disputadas, o Cancão de Fogo ocupa a sétima colocação no chaveamento, dois pontos atrás do ABC, clube que fecha o grupo dos quatro clubes que avançam para a próxima fase da competição, que será disputada em esquema de mata-mata.

adblock ativo