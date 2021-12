Juazeirense empata fora de casa com o Santa Cruz

O Juazeirense não tomou conhecimento do Santa Cruz e empatou em 1 a 1 na noite desta quarta-feira, 24, no Estádio do Arruda, em Recife. A partida foi válida pela terceira rodada da Copa do Nordeste.

O Cancão de Fogo saiu na frente com gol de Ricardo Braz, aos 22 minutos do primeiro tempo. Ele aproveitou falta cobrada na área e subiu no terceiro andar para cabecear e estufar as redes. O empate do Santa Cruz foi aos 20 minutos do segundo tempo, com Grafite, de pênalti.

O resultado foi bom para o Bahia, que se vencer o Confiança nesta quinta, 25, na Fonte Nova, abre cinco pontos de vantagem para o 2º colocado.

Outro baiano

Nesta quinta, o outro time baiano na competição, o Vitória da Conquista, recebe o Flamengo-PI, no estádio Mário Pessoa, em Ilhéus. Com 3 pontos em dois jogos, o Bode precisa de um triunfo para entrar na zona de classificação às quartas de final do torneio

