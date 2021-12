Juazeirense empata com Salgueiro na disputa por vaga no Nordestão

Terminou empatada em 1 a 1 a primeira partida entre Juazeirense e Salgueiro, ocorrida na noite desta quarta-feira, 18, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. As duas equipes disputam uma vaga na Copa do Nordeste 2019, que será decidida na próxima quarta, 25, no estádio Córnelio Barros, em Pernambuco.

O jogo começou com um susto para a equipe baiana, que levou um gol logo aos 2 minutos do primeiro tempo. William Lira aproveitou a falha da defesa do Cancão e abriu o placar. Mas a reação não demorou e, apenas três minutos depois, Juninho Tardelli cobrou falta e Jussimar aproveitou a sobra de bola na área para empatar o jogo.

Os donos da casa ainda tiveram um gol de Raylan anulado e reclamaram de dois pênaltis que não foram marcados pelo árbitro Eduardo Nunes.

Já o Salgueiro teve a oportunidade de ampliar o placar no final do jogo, quando foi marcado um pênalti para o time pernambucano, mas Wlliam Lira mandou a bola na trave.

Com o resultado, a Juazeirense joga por um triunfo simples para garantir presença na fase de grupos do Nordestão do ano que vem. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

adblock ativo