Juazeirense empata com Fluminense e avança às quartas da Série D

Depois de um empate com seis gols marcados, foi a vez de uma nova igualdade, desta vez sem bolas na rede, garantir a classificação da Juazeirense às quartas de final da Série D. O confronto 100% baiano com o Fluminense de Feira foi decidido pelos gols fora de casa.

Na ida, 3 a 3 no Joia da Princesa. No sábado à noite, o 0 a 0 no Adauto Moraes, em Juazeiro, deu ao time da casa o direito de, no próximo confronto, buscar um acesso inédito para as equipes do estado. Desde que a Quarta Divisão foi criada, em 2009, nunca um time da Bahia conseguiu estar entre os quatro contemplados com a subida à Série C.

Nas quartas, o Cancão de Fogo vai enfrentar um adversário duro, de muito mais tradição: o América de Natal, com experiência na elite do futebol brasileiro. Ainda não foram divulgadas pela CBF as datas e horários dos jogos, mas é certo que o América decide em seus domínios. Dos classificados, o time potiguar tem a melhor campanha no somatório de todas as fases, enquanto a Juazeirense ostenta a pior.

Na partida deste sábado, o Cancão teve de suar bastante para não acabar eliminado mesmo com a vantagem que tinha de poder empatar em até 2 a 2. O apoio da torcida, que correspondeu aos apelos da diretoria – os ingressos tiveram preço promocional de R$ 10 – foi fundamental para os anfitriões conseguirem se segurar. Aproximadamente 1,9 mil pessoas compareceram, sendo que até então a média de público do clube na Série D era de 346 pagantes.

Katê, que acertou a trave com um chutaço, e o experiente João Neto tiveram chances, mas não fizeram o gol que classificaria o Flu de Feira.

No fim, o 0 a 0 foi comemorado pela Juazeirense, porém, o capitão Silvio mandou um alerta: “Conseguimos segurar, mas temos que melhorar muito e corrigir os erros”.

adblock ativo