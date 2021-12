Juazeirense empata com Flu e ganha vaga na Copa do NE

A Juazeirense empatou em 1 a 1 com o Fluminense de Feira, na tarde deste domingo, 8, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. Os times disputaram o terceiro lugar do Baianão 2016 e uma vaga para a Copa Nordeste 2017.

Como a primeira partida terminou em 0 a 0, bastava o Cancão de Fogo conseguir mais um empate para alcançar vaga na competição regional. Kel abriu o placar para o Touro do Sertão aos 37 minutos do primeiro tempo. E Nino Guerreiro deixou tudo igual aos 19 da segunda etapa.

