Na noite desta quarta-feira, 28, a Juazeirense até tentou, se entregou ao máximo no gramado da Vila Belmiro, na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Chegou até a perder duas ótimas chances frente a frente com o goleiro do Peixe, uma com Júnior Timbó e outra com Kesley. Parecia que conseguiria sair com um resultado positivo ou pelo menos um reversível, mas o Alvinegro acordou e em menos de 20 minutos transformou um duelo disputado em uma sonora goleada de 4 a 0.

Rafael Tiago Nunes Juazeirense é valente, perde gols, mas acaba goleada pelo Santos

O jogo de volta será na próxima quinta-feira, às 19h15, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. O Santos pode perder por três gols de diferença para ir às quartas de final.

O jogo

O Santos manteve o domínio da posse de bola, comandou as ações durante toda a partida. Nos poucos vacilos cometidos, levou alguns sustos, mas não passou disso.

O time do técnico Fernando Diniz tinha dificuldades para entrar na zaga da Juazeirense e passou a insistir em jogadas áreas e lançamentos longos.

E foi na base da pressão que o primeiro gol saiu. Aos 26 minutos do segundo tempo, Jean Mota deu boa assistência para o lateral Madson, de cabeça, mandar para o fundo das redes do Cancão de Fogo.

Com a vantagem no placar, o jogo ficou mais aberto e mais fácil para o Santos, que desandou a fazer gol. Aos 39 minutos, o atacante Lucas Braga aproveitou rebote para fazer o segundo. Aos 46, Marcos Leonardo fez o terceiro e meia Carlos Sánchez, aos 54, fechou o caixão da Juazeirense e deixou a classificação para as quartas de final bem encaminhada.

