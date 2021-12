Juazeirense é recebida com festa após acesso histórico à Série C

Depois de vibrar em campo com o acesso histórico à Série C, ao eliminar o América-RN, no último domingo, 13, o elenco da Juazeirense foi recebido com festa, nesta terça-feira, 15, em Juazeiro, no interior da Bahia.

Os jogadores passearam em carro de bombeiro pelas principais ruas da cidade e foram aplaudidos por torcedores durante todo o percurso.

A equipe volta a entrar em campo neste sábado, 19, às 18h30, ainda pela Série D. O Cancão de Fogo vai receber o Globo-RN no jogo de ida da semifinal da competição. O jogo de volta será em Ceará Mirim, no domingo da semana que vem (27), às 17h.

Com o acesso encaminhado, o próximo passo para a Juazeirense é brigar pelo título. E, segundo o presidente da equipe, Roberto Carlos Rabelo, a primeira missão vai ser ‘neutralizar’ a euforia da torcida.

“Vamos absorver isso porque essa euforia não pode nos prejudicar contra o Globo. Depois disso é botar os pés no chão e saber que nos próximo sábado nós teremos um compromisso difícil, mas uma vez enfrentando um grande time que é o Globo e temos que voltar com as nossas responsabilidades, nosso compromisso pra que nós possamos buscar a vaga na final”, disse.

Clássico do Nordeste?

Mais uma vez, a Juazeirense enfrenta uma equipe do Rio Grande do Norte. E, no caso, será a segunda equipe baiana com quem o Globo vai duelar na semana: isso é porque a equipe disputa com o Fluminense de Feira, nesta quarta, 16, às 20h30, o jogo de ida da fase eliminatória da Copa do Nordeste do ano que vem. A partida de volta será no dia 24, em Natal.

Questionado se o time é mais preparado do que o América-RN, o presidente desconversou, e disse esperar por um jogo equilibrado. “Não sei te dizer se é mais forte do que o América. Sei que fez a segunda melhor campanha da Série D. Com certeza, por esses números aí é um time muito equilibrado e muito bom”, opinou o dirigente.

Ainda segundo o dirigente da Juazeirense, a equipe não tem desfalques para a partida e vai com força total para cima do adversário.

2018 complicado

Apesar do acesso, 2018 não será um ano fácil: a equipe está fora da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil, fontes de renda importantes, e terá apenas com o Campeonato Baiano e a Série C.

Neste ano, o clube ganhou R$ 600 mil com a fase de grupos da Copa do Nordeste – que em 2018 pagará R$ 750 mil. Por outro lado, terá um calendário mais tranquilo, pois a primeira fase da Série C vai até setembro. A Série C não tem cotas de TV, mas a CBF cobre custos de viagem, alimentação e hospedagem das equipes.

