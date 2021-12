Juazeirense e Juazeiro disputam vaga na Série D

O sonho do título acabou. Porém, em Juazeiro, o Campeonato Baiano segue vivo. A meta, agora, é a classificação para a Série D do Brasileirão. Nos dois próximos sábados, ocorre a decisão do terceiro lugar do estadual. O vencedor leva a vaga no nacional. A Juazeirense joga com a vantagem do empate na soma dos jogos.

"Eles, por terem começado o planejamento mais cedo e por terem uma folha salarial maior, talvez sejam favoritos. Mas, o jogo se nivela quando a bola rola. E, nós, do Juazeiro, sabemos da nossa capacidade. Queremos resgatar a imagem do Juazeiro tão bem sucedido há 10, 15 anos. Para isso, a vaga na Série D seria bem-vinda", comentou Vagner Rocha, gerente de futebol da equipe eliminada pelo Bahia no sábado.

"Jogamos o melhor futebol da Bahia. Fomos o time que mais pontuou na competição. A campanha nos torna vitoriosos. Agora, é partir para a vaga na Série D. Ela é importante para nós", disse Quintino Barbosa, técnico da Juazeirense.

adblock ativo