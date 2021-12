Juazeirense e Jacuipense começam a decidir vaga

Com vantagem de empatar os dois confrontos, a Jacuipense visitará a Juazeirense neste domingo, 15, às 16h, pelas quartas de final do Campeonato Baiano.

O torcedor que estará presente no Adauto Moraes espera poder voltar a gritar gol, após um empate em 0 a 0 do time de Juazeiro com o Vitória na última rodada da fase inicial. Expulso naquele domingo, o volante Vaguinho desfalca os anfitriões.

A equipe de Riachão de Jacuípe, que acabou ultrapassando o concorrente e terminou com melhor campanha a primeira fase, não tem problemas para a escalação. Ela conta com seu eficiente setor ofensivo, dono do segundo melhor ataque da competição com nove gols. Nadson, vice-artilheiro do campeonato com três tentos, é a maior esperança.

